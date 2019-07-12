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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 7 kişi adliyede

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli Ankara, Elazığ, Sakarya, Osmaniye ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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