Dilovası'nda, "Ayran" tartışması

CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, sosyal medya hesabı üzerinden Dilovası Belde A.Ş. koordinatörlüğüne iki dönem Gebze Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Nilay Ayran’ın getirilmesine tepki gösterdi. Nilay Ayran’ın Gebze Belediye başkanının gölgesi olduğunu söyleyen Aydemir, Ayran’ın Dilovası ile ne ilgisi olduğunu sordu. Aydemir, tepkisini “Kim bu hanım efendi, kimin çıkarları doğrultusunda Dilovası belde AŞ koordinatörü oldu? Yoksa onların nezdinde Dilovası’nda insan mı yok?” dedi.

Kerem Aydemir’in paylaşımı şu şekilde:

“Dilovası Belde Liman AŞ’ye Cemil Yaman dönemindeki koordinatör Halit Yaşar siyasi olarak görev almıştı. Ali Toltar dönemini bilmiyorum ama sanırım Halit bey yada x biri devam etmişti. Oraya kadar anladıkta işin enteresan tarafı Nilay Ayran, Gebze belediye başkanının gölgesi gibiydi Dilovası belde AŞ ile ne alakası var, özelliği ne? Kim bu hanım efendi, kimin çıkarları doğrultusunda Dilovası belde AŞ koordinatörü oldu? Yoksa onların nezdinde Dilovası’nda insan mı yok? Tam tersi her evde birden fazla üniversite mezunu olmasına rağmen kamuoyu adına, Dilovası adına kim bu görevlendirmeyi yaptıysa Dilovası halkını aydınlatsın lütfen eğer şeffaf iseniz cevap bekliyoruz” Selin BECER