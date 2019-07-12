Üzülmez: Düz duvara ters tırmandırıyorlar

Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, transfer yasağının kaldırmak için destek verenlere teşekkür ederken, adım atmayanlar için “Bizi düz duvara ters tırmandırıyorlar” dedi.

GERÇEK BİR MARKA

Olağan üstü genel kurulun ardından güven tazeleyen Hüseyin Üzülmez yaklaşık teşekkür konuşması yaklaşık 20 dakika sürdü. Kongreye katılan ve takıma sahip çıkan herkese teşekkür eden Üzülmez şu ifadelere yer verdi: Yaklaşık 20 gün önce güzel bir atmosfer vardı. Açıkçası tüzükten kaynaklanan hususu değiştirmek için buradayız. Buna karşın beklediğimizden yoğun bir katılım oldu. Bu yüzden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Kocaelispor küllerinden doğmaya başladı. Kocaelispor gerçek bir marka. Gittiğimiz yerlerde bunun yansımasını görüyoruz.

GURUR DUYUYORUM

Böylesi bir markanın ve böylece bir kulübün başkanı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ben ve yönetimim inşallah başarılı oluruz ve beklentilerin altında kalmayız. Süper Lig’e doğru atmak istediğimiz adımları 20 gün önce atmaya başladık. Çalışmalarımız sürüyor. Olağanüstü bir şey olmaz ise ekonomik refah seviyesi olarak Türkiye’nin sayılı takımlarından, örnek alınan ekiplerinden olacağız. Bununla birlikte sportif başarı da gelecektir. Biz kenarda bunun için emek harcıyoruz. Bunun sahada karşılığını da futbolcularımız verecek.

ALACAKLILARDAN KAÇAN BİR KULÜP OLMAYACAĞIZ

Artık bankalardan kaçan, alacaklılardan kaçan değil, başı dik gezen ve gıpta edilen bir kulüp olacağız. Yapacağımız kampanyalar ve ortaya koyacağımız projeler ile kendi ayakları üzerinde duran bir yapı oluşturacağız. Bize bu konularda destek veren Valimiz Hüseyin Aksoy’a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve tüm STK’lara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hatırı sayılı bir kaynak oluşturduk. Yaklaşık 1 aydır Kocaelispor’un önünde engel olan transfer yasağını aşmak adına önemli bir yol kat ettik. En kısa zamanda bunun üstesinden geleceğiz.

BUNUN SÖZÜNÜ VERİYORUM

Dediğimiz gibi ekonomik anlamda geleceğimiz garanti altına almak için çalışacağız ama bunu yaparken bir kuruş bağış veya yardım almadan gerçekleştirebilecek bir kurum olacağız. Bunun size sözünü veriyorum. Transfer için ayrı, tesisleşme için ayrı ve kurumsallaşmak adına apayrı bir çalışma içerisindeyiz. Ben bunun vesilesi ile yeniden Brunga Tesisleri için başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e, Kocaelispor’a sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum.

DOSYALARI 1-2 KİŞİYE İNDİRGEDİK

Kocaelispor’umuzun bu mücadelesinde zorluk çıkarmayan ancak bunun yanında adeta düz duvara ters tırmandıran teknik adamlar ve futbolcular var. 10 yıl önce kulübe hizmet etmişler, tabii ki saygımız sonsuz. Hepsi ile görüştük. Hiçbir şeyden erinmiyor ve kaçınmıyoruz. 20 dosya içerisinde en korktuğumuz dosya Julio Cesar’ın dosyasıydı. Çünkü yabancı futbolcu işim içine girince devreye FIFA dahil oluyor ve direk puan silme cezası veriyor. Biz bu dosyadan korktuk ancak Julio Cesar bizi yanılttı ve kendi bilet parasını alarak Kocaeli’ye gelerek imza attı ve vedalaştık. Şuan da 1-2 kişiye indirgedik ve kaynağımızı oluşturduk. Kısa süre içerisinde bizi noktalamayı hedefliyoruz.

TARAFTARIN HASRETİ SONA ERECEK

Önümüzdeki süreçte kampanya düzenlenecek. Ben inanıyorum ki bu şehirde ekmek kazanan kimseyi yormadan hatırı sayılır bir kaynak oluşturmayı planlıyoruz. Daha başka kaynaklarımız var. Şeref tribünün tarafındaki bütün localarımız satıldı. Diğer locaları da satacağız. Kombine ve sponsorluklar ile yeni kaynaklar oluşturmaya çalışıyoruz. Sportif anlamda tüm dağılımı gerçekleştirdik. Engin hocamız ile sürekli irtibat halindeyiz. Şampiyonluğa oynayacak ve taraftarın hasretini dindirecek bir ekip oluşturmak adına çalışmalarımız sürüyor.