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FORD, İstanbul’da tozu dumana kattı

19 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı olan 40.İstanbul Rallisi, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından 107 km’si özel etap olmak üzere toplamda 238,73 kilometrelik toprak etaplarda gerçekleştirildi. İstanbul’da düzenlenen ‘tek ralli’ unvanına sahip zorlu yarışta Ömerli yakınlarındaki toplam 10 özel etap geçildi.
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2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı olan 40.İstanbul Rallisi, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından 107 km’si özel etap olmak üzere toplamda 238,73 kilometrelik toprak etaplarda gerçekleştirildi. İstanbul’da düzenlenen ‘tek ralli’ unvanına sahip zorlu yarışta Ömerli yakınlarındaki toplam 10 özel etap geçildi.

 AVANTAJ SAĞLADILAR

Castrol Ford Team Türkiye’nin şampiyon pilotu Murat Bostancı & deneyimli co-pilotu Onur Vatansever 4 çeker Fiesta R5 araçları ile zorlu etaplara sahip toprak ralliyi ilk sırada tamamlayarak Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris Rallisi (WRC Rally Turkey) öncesinde Türkiye Ralli Şampiyonası pilotlar şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı başarı ile geçerek sezonun kalan son 3 yarışı öncesinde oldukça önemli bir avantaj sağladılar.

 KOCAELİ RALLİSİ EKİM’DE

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı olan İstanbul Rallisi’nin tamamlanmasıyla 2019 Ralli sezonunda geriye 3 yarış kaldı. Şampiyonada Eylül ayında Marmaris’te gerçekleştirilecek olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye ayağı, Ekim'de Ford Otosan Kocaeli Rallisi, son olarak Kasım ayında da Yeşil Bursa Rallisi ralliseverleri ağırlamayı bekliyor.

İLK 4 YARIŞIN SONUNDA SIRALAMA

Murat Bostancı: 110.5

Burak Çukurova: 90.8

Deniz Fahri: 83.5

Bugün 18:00 TSİ - Spor

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