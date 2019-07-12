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"Barbaros'ta yol haritasını beraber çizeceğiz"

Körfez Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Güvenlik Toplantısı’nda Barbaros Mahallesi’ndeki ‘riskli alanda yer alan’ konutlarla ilgili olarak konuşan Başkan Şener Söğüt, “Anket çalışmamız olacak. Sizlerin talep, öneri ve isteklerine göre yol haritasını çizeceğiz. Bu dönem bu sıkıntıyı çözeceğiz” dedi
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Körfez Kaymakamlığı tarafından her ay bir mahallede gerçekleştirilen "güvenlik ve halk toplantısı" bu ay Barbaros Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli, kamu kurum müdürleri, muhtar ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

 VATANDAŞLARI DİNLEDİLER

Toplantının açılışında konuşan Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, alınan her talep ve önerinin resmi olarak kayıt altına alındığını ve ilgili müdürlüklerin çözümü noktasında adımlar attığını belirtti. Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can’ın ardından konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

 SIKINTININ BİZLER DE FARKINDAYIZ

Barbaros Mahallesi’nde özellikle ‘Samsunlular Mahallesi’ olarak da adlandırılan TÜPRAŞ ve dolum tesislerine yakın bölgedeki ‘Riskli Alan’ ilan edilen yer ile ilgili konuşan Başkan Söğüt, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışma yürütüyoruz. Daha önce de mahallelilerimiz ile bir araya geldik ve değerlendirmelerde bulunduk. Buranın güvenlik ve emniyet açısından sıkıntılı olduğunu biliyoruz.

 ÇÖZÜMÜ BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ

Buradaki konutları başka bir noktaya taşıma noktasında çalışmalarımızın olduğunu daha önce de ifade ettik, istişarelerde bulunduk.  Bölgede anket çalışması yapılacak ve sizlerin talepleri alınacak. Sizlerin görüş ve önerileri doğrultusunda da hep birlikte çözüm haritasını çizeceğiz. Daha sonra da Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sorunları aşacağız” ifadelerini kullandı.

 GEREKLİ GİRİŞİMİ YAPACAĞIZ

Bölgedeki alt yapı sorunlarının da farkında olduklarını belirten Başkan Söğüt, “Körfez, alt yapısı en eski olan ilçelerden biri. İSU 300 milyon liralık bir ihale yaptı, ilçe genelinde yenileme yapacaktı. Müteahhidin ekonomik sıkıntısı nedeniyle iş durdu. Sadece Yavuz Sultan Selim ve Çamlıtepe’de çalışmalar tamamlandı. İSU tekrar ihaleye çıkacak ama çok acil olan lokal bölgelere bunu beklemeden müdahale edilmesi için de bizler gerekli girişimlerde bulunacağız” dedi.

 TIR GİRİŞLERİ YASAKLANACAK

Bölgedeki tırların Sokak aralarını kullanmasının sıkıntı yarattığının farkında olduklarını belirten Başkan Söğüt, “Vatandaşlarımızın bu konuda ciddi talepleri var. Bazı sokak ve caddelerdeki TIR girişlerini yasaklayacağız. Sadece ana arterleri kullanabilecekler” dedi. Daha sonra vatandaşlar tek tek söz alarak taleplerini iletti. İlgili birimler de bu sorulara cevap verdi.

Bugün 11:49 TSİ - Siyaset

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