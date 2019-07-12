Başkan Söğüt, “Eğitiminizdeki başarı da önemli”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altı ay içerisinde üç şampiyonluk yaşayan ve sezonu kupalarla kapatan Körfez Gençlerbirliği U11 Futbol Takımı’nı ağırladı.
BİZLERİ GURURLANDIRDINIZ
Kupaları Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e veren gençler de, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Şener Söğüt, Spor, hayatınızın her zaman bir parçası olsun. Kendinizi sürekli geliştirin. İyi sporcu olmak kadar, ahlakınızla da örnek olun. Bu ikisi bir arada olursa, başarılarınıza her zaman yenilerini eklersiniz. Tabi sadece sporla da olmaz. Eğitiminizi asla aksatmayın. Spordaki başarınızı, eğitim hayatına da yansıtın” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz