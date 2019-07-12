Cimnastikçilerden Çintimar’a çıkarma

Türkiye’nin başarılı kulüplerinden Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü 5’er sporcudan oluşan Kocaeli il karması artistik cimnastik bayan takımına 5 sporcu, erkek takımına da 3 sporcu gönderdi.Toplamda ilimizden seçilen10 sporcudan 8’ini oluşturan vefinallere kadar büyük bir mücadele veren Olimpiyat Yıldızları Artistik Cimnastik Erkek Takımı Türkiye 1.si, Artistik Cimnastik Kadın Takımı ise Türkiye 3.’sü olarak büyük bir başarıya imza atmıştı…

TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli’nin şampiyon cimnastikçileri Kulüp Başkanı Tolga Havuç ve antrenörleriyle birlikte Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ı makamında ziyaret ederek vermiş olduğu desteklerinden dolayı Çintimar’a teşekkür etti. Başkan Tolga Havuç ve antrenörler Çintimar’a özel hazırlanan kulüp atkısını takdim etti. Program sonunda ise kafile Şube Müdürü Engin Yaşar’ı ve Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut’u ziyaret ederek teşekkürleri ile temennilerini ilettiler.