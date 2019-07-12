Haydi plaj voleyboluna!

İYİ Parti Kocaeli İl Gençlik Kollarının düzenlediği ve İYİ Parti Kocaeli teşkilatlarının katıldığı futbol turnuvasının 2.maçında İzmit İlçe, Darıca İlçe’yi mağlup etti. Bu maç izleyenler arasında yer alan İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz maç sonrası gençlere baklava ikram etti. Başkan Filiz, her iki takımı da tebrik ederek maç sonucunun kendilerini çok memnun ettiğini, amacın İYİ Parti ilçelerinin gençliğini kaynaştırmak olduğunu ve dostluğun kazandığını söyledi.