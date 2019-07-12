Mor Beyazlı yönetimi yoğun transfer çalışmalarının yanı sıra protokol ziyaretlerini de sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Gebze Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası’nı ziyaret ederek destek sözü alan Gebzespor yönetimi bu kez Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hüseyin Deniz, ziyaret sonunda Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’e üzerinde adının ve 23 numaranın yazılı olduğu Gebzespor forması hediye etti.
Bugün 18:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:55 TSİ
Başkan Deniz’den Kaymakam Güler’e ziyaret
Mor Beyazlı yönetimi yoğun transfer çalışmalarının yanı sıra protokol ziyaretlerini de sürdürüyor.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz