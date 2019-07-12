Başkan Deniz’den Kaymakam Güler’e ziyaret

Mor Beyazlı yönetimi yoğun transfer çalışmalarının yanı sıra protokol ziyaretlerini de sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Gebze Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası’nı ziyaret ederek destek sözü alan Gebzespor yönetimi bu kez Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hüseyin Deniz, ziyaret sonunda Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’e üzerinde adının ve 23 numaranın yazılı olduğu Gebzespor forması hediye etti.