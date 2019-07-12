CHP Kocaeli örgütü, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Eğitim Sekreteri Seyfettin Kılınç, CHP İl Başkan Yardımcısı Berna Çetin, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve yönetimi, CHP Başiskele İlçe Başkan Vekili Hasan Varol ve yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRDIK

31 Mart Yerel Seçimleri ve 23 Haziran İstanbul Seçimleri’nin masaya yatırıldığı ziyarette CHP Kocaeli İl Örgütü ve ilçe örgütleri partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunmuş oldukları katkılardan ötürü teşekkürlerini sundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Başarılı olmamızın yolu hepimizin çalışmasından geçiyor. Biz Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırdık. Tüm Kocaeli örgütünün her bir ferdine emeklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.