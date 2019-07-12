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Derince Birlikspor müthiş bir iş başardı! “1-2”

Kocaelispor’un unutulmayacak efsane isimleri Nasut Kayalı ile Hayri Kara adına düzenlenen futbol turnuvasında Kocaelispor ile Derince Birlikspor yarı finale çıkmak için mücadele etti.

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Kocaelispor’un unutulmayacak efsane isimleri Nasut Kayalı ile Hayri Kara adına düzenlenen futbol turnuvasında Kocaelispor ile Derince Birlikspor yarı finale çıkmak için mücadele etti. 13 yaşındaki futbolcuların nefes kesen mücadelesi sonunda kazanan taraf Derince Birlikspor oldu.

 GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Maç boyunca yüksek bir tempoda oynanan ve ikili mücadelelerin ayakta alkışlandığı karşılaşmada Derince Birlikspor’a finali getiren golleri 2. dakikada Fatihan ve 30. dakikada da Alperen attı. Kocaelispor’da Muhammet’in golü takımı için yeterli olmadı. Maçın ardından Derince Birlikspor cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, Yeşil Siyahlı futbolcularsa gözyaşlarını tutamadı. Ahmet AKAY

 KOCAELİSPOR: 1

DERİNCE BİRLİK: 2

STAT: Vinsan

HAKEM: Berat Can***

KOCAELİSPOR: Berat**, Yakup***, Efehan**, Ozan**, Muhammet**, Yiğit***, Utkan**, Ege**, Göktuğ***, Ahmet Karakaya**, Ahmet Gözetmen**

DERİNCE BİRLİKSPOR: Davut***, Onur*** (Kerem**), Mehmet***, Yiğit***, Yusuf***, Talha***, Levent***, Arif***, Alperen****, Ali***, Fatihan*** (Arda Efe**)

GOLLER: Muhammet Dk.42 (Kocaeli), Fatihan Dk.2, Alperen Dk.30 (Derince Birlik)

Bugün 18:00 TSİ - Spor

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