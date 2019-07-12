Derince Birlikspor müthiş bir iş başardı! “1-2”

Kocaelispor’un unutulmayacak efsane isimleri Nasut Kayalı ile Hayri Kara adına düzenlenen futbol turnuvasında Kocaelispor ile Derince Birlikspor yarı finale çıkmak için mücadele etti. 13 yaşındaki futbolcuların nefes kesen mücadelesi sonunda kazanan taraf Derince Birlikspor oldu.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Maç boyunca yüksek bir tempoda oynanan ve ikili mücadelelerin ayakta alkışlandığı karşılaşmada Derince Birlikspor’a finali getiren golleri 2. dakikada Fatihan ve 30. dakikada da Alperen attı. Kocaelispor’da Muhammet’in golü takımı için yeterli olmadı. Maçın ardından Derince Birlikspor cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, Yeşil Siyahlı futbolcularsa gözyaşlarını tutamadı. Ahmet AKAY
KOCAELİSPOR: 1
DERİNCE BİRLİK: 2
STAT: Vinsan
HAKEM: Berat Can***
KOCAELİSPOR: Berat**, Yakup***, Efehan**, Ozan**, Muhammet**, Yiğit***, Utkan**, Ege**, Göktuğ***, Ahmet Karakaya**, Ahmet Gözetmen**
DERİNCE BİRLİKSPOR: Davut***, Onur*** (Kerem**), Mehmet***, Yiğit***, Yusuf***, Talha***, Levent***, Arif***, Alperen****, Ali***, Fatihan*** (Arda Efe**)
GOLLER: Muhammet Dk.42 (Kocaeli), Fatihan Dk.2, Alperen Dk.30 (Derince Birlik)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz