Kaptan finalde! “2-0”

2018 yılında hayatını kaybeden Kocaelispor’un kurucularından Nasut Kayalı ve eski golcülerinden Hayri Kara adına düzenlenen futbol turnuvası yarı final maçında İzmit Yahya Kaptan ile Karamürsel İdmanyurdu takımları Vinsan Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. 13 yaş grubundaki futbolcuların Vinsan Tesisleri’ndeki nefis mücadelesini Yahya Kaptan 2-0 kazandı. Sarı Siyahlı ekibinde golleri 13. dakikada Yavuz ve 16. dakikada da Bünyamin attı. Adını finale yazdıran Yahya Kaptan rakibi, Kocaelispor’u 2-1 mağlup eden Derince Birlikspor oldu. Ahmet AKAY
İZMİT YAHYA KAPTANSPOR: 2
KARAMÜRSEL İDMANYURDU: 0
STAT: Vinsan
HAKEM: Berat Can***
İZMİT YAHYA KAPTAN: Oruç***, Yavuz***, Yiğit***, Caner*** (Ömür**), Efe***, Talha*** (Mustafa**), Mustafa Aşkar***, Beren*** (Emre**), Kerem*** (Türker**), Muharrem***, BünyaminDalkılıç***(Eray**)
KARAMÜRSEL İDMANYURDU: Yunus***, Enes**, Fatih**, Halil***, Muhammet Emin**, Alper** (Ali Hamza**), Kerem Can Engin**, Muhammet Alkan***, Semih**, Mirza ** (Kerem**), Muhammet Kerem**
GOLLER: Yavuzhan Dk.13, Bünyamin Dalkılıç Dk.16
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz