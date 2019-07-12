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2019’da Kocaeli’de kaç işçi hayatını kaybetti!

2019’un ilk altı ayında ülke genelinde iş cinayetlerinde en fazla ölümün yaşandığı beşinci il Kocaeli oldu.

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi her ay ülke genelindeki iş cinayetleri verilerini açıklıyor. Kocaeli Meclisi ise 6 aylık periyotlar ile ilimizdeki iş cinayeti verilerini açıklıyor.  2019’un ilk altı ayında ülke genelinde iş cinayetlerinde en fazla ölümün yaşandığı beşinci il Kocaeli oldu. İş cinayetlerinin 88’i İstanbul’da, 39’u Antalya’da, 38’i İzmir’de, 34’ü Bursa’da, 33’ü Kocaeli’de, 28’i Ankara’da ve 28’i Aydın’da meydana geldi. İlimizde en fazla işçi ölümü 8 işçi ile Gebze'de yaşandı. Çayırova’da 6, Kartepe’de 4; Derince ve Gölcük’te 3, Darıca, Dilovası ve Körfez’de 2, İzmit, Kandıra ve Karamürsel’de ise 1 ölüm meydana geldi. 

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