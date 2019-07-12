KOTO: Gazi Lisesi, eğlence parkına dönüştürülmeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, yeni yerine taşınan Gazi Anadolu Lisesi’nin boş kalan binasının, şehir merkezine gelen ailelerin çocuklarını bırakabilecekleri eğlence merkezine dönüştürülmesi projesine KOTO’dan da destek geldi. Alışveriş için İzmit şehir merkezine gelen vatandaşların, daha konforlu şartlarda vakit geçirmeleri için uygulamalar geliştiren ve yerel yönetimlerce yapılacak projeleri de destekleyen KOTO’dan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni projesine de tam destek geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, yeni yerine taşınan Gazi Anadolu Lisesi’nin şehir merkezinde boş kalan binasının çocuk eğlence merkezine dönüştürme projesi, KOTO’nun İzmit çarşısında ticari faaliyetlerini sürdüren üyelerinden de tam not aldı.

"İZMİT ÇARŞISI ALIŞVERİŞ ÜSSÜNE DÖNÜŞECEK"

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, 21. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyeleri Engin Uçar ve Ferhat Akbaş, Gazi Anadolu Lisesi’nin binasında inceleme yaparak, projenin İzmit’in ticari hayatının geleceği için çok isabetli olduğuna vurgu yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Şen, “Alışveriş için şehir merkezini tercih eden ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir alanın olması yıllardır eksikliği hissedilen önemli bir konuydu. Eğlence merkezinin hayata geçmesi halinde çocuklar güvenle oynarken, aileleri de rahat rahat alışveriş yapabilecekler ve çarşıda geçirdikleri süre uzayacak. Bu İzmit’te ticari hayatın geleceği için önemli bir uygulamadır. Böylelikle İzmit çarşısı tüm sosyal donatılarıyla alışveriş üssüne dönüşecektir. İvedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.