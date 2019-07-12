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Yıldız: Üretimden gelen gücümüzü kullanırız

Toplu sözleşme görüşmelerinde zam önerisini beğenmeyen ve masadan kalkan Türk-İş’e bağlı Türk Harb-İş Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız, “Teklif revize edilmediği takdirde üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan çekinmeyeceğiz” dedi
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Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız, devam eden kamu toplu iş sözleşme görüşmelerinde teklif edilen zam oranını asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Devam eden görüşmelerle ilgili önemli ifadeler kullanan Başkan Yıldız, “Hükümetin kamu işçisine önerdiği zam teklifi, kabul edilemez düzeydedir” diye konuştu.

“SOSYAL ADALETİ NASILSAĞLAYACAKSINIZ?”

Önerilen zam verilerini de açıklayan Yıldız, “İlk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 zam teklif ettiler. Bu teklif, işçi kesiminde gayri ciddi algılandı. TÜİK’in açıkladığı son enflasyon oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 15.7 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19.88 artış gerçekleşen bir ortamda bize bunu reva görenler, sosyal adaleti nasıl sağlayacaklar?” diye sordu.

“TEPKİMİZİ GÖSTERİRİZ”

Hükümetin, her kesime faizsiz kredi, destek kredileri, teşvik kredileri, hibe kredileri adı altında tüm katmanlara paranın dağıtıldığı bir dönemde, vergi yükü altında ezilen emekçileri zam önerisi ile üzdüğünü kaydeden Yıldız, “Artık üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz. Verilen bu zam oranlarının tekrar gözden geçirilerek revize edilmesi gerekmektedir. Zam oranları makul düzeye çıkmadığı sürece üretimden gelen bütün gücümüzü sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Bugün 12:34 TSİ - Ekonomi

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