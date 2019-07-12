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Esnafın prim gün sayısı düşürülsün!”

Yaptığı açıklama ile Bağ-Kur’lu esnafın sorunlarını gündeme taşıyan Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman, “En uzun prim gün sayısını ödeyen esnaf, emeklilikte en düşük maaşı alıyor. Esnaf ve sanatkarın ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli” dedi
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Gölcük Esnaf Odası Necmi Kocaman, yaptığı açıklama ile esnafın toplumda en çok çalışan kesim olmasına rağmen diğer sigortalılardan daha çok prim ödediğine vurgu yaptı. Primlerini Bağ-Kur üzerinden yatıran esnaf ve sanatkarların tatil yapmadan çalıştığını kaydeden Kocaman, “Esnafımız her zaman dükkanının başında duruyor. Hem en uzun prim gün sayısını ödüyor hem de emekli olduğunda en düşük maaşı alıyor. Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli” dedi.

 “ARADA 5 YIL FARK VAR”

Esnaf ve sanatkarın prim gün sayısı altında ezildiğini ifade eden Kocaman, “Esnafımız emeklilikte maalesef diğer kesimlerle eşit haklara sahip olmuyorlar. SSK’lı çalışanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli olurken esnaf ve sanatkarımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada bin 800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var” diye konuştu.

 “ESNAFIMIZ EZİLİYOR”

Açıklamasında esnaf ve sanatkarların SSK’lı çalışanlardan iki katından fazla mesai yaptığını da dile getiren Kocaman, şöyle konuştu: “Bir esnafımız sabah 05.00’te iş yerini açıyor, gece 24.00’e kadar görevinin başında duruyor. Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasamızda ‘devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır’ denmesine rağmen, esnafımız uzun prim gün sayısı altında eziliyor.”

 SAĞLIK HİZMETİ SORUNU!

İş kazası, hastalık ve yaşlılık hallerinde de SSK’lı ve Bağ-Kur’lu ayrımlarına son verilmesi gerektiğini kaydeden Kocaman, sözlerini şöyle bitirdi: “Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız muayene olsa bile ilaç alamıyor. Esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için prim borcu olanların da sağlık hizmetlerinden tam olarak faydalanmasının önü açılmalı.”

 “AYRIMI SON BULMALI”

“Ayaktan tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için ‘rapor ücreti’ hakkı verilmelidir. Ayrıca esnaf ve sanatkarın iş yerinde geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmalıdır. Çünkü iş yerinin kendine ait olması, kaza yaşanmayacağı anlamına gelmez. İş kazası, hastalık ve yaşlılık hallerinde SSK’lı ve Bağ-Kur’lu ayrımlarına son verilerek tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı.”

Bugün 12:35 TSİ - Ekonomi

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