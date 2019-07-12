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“Cari açıktaki düşüş sürecek”

Merkez Bankası tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesini eleştiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bu dönemde düşüş gösteren cari açıktaki gerilemenin devam etmesini bekliyoruz” dedi

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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Açıklamasında cari açıktaki gerilemenin devam etmesini beklediklerini dile getiren Zeytinoğlu, mayısta cari işlemler hesabının 151 milyon dolar fazla verdiğini, ocak-mayıs döneminde cari açığın 3.14 milyar dolar gerçekleştiğini, yıllık cari işlemler açığının ise 2.37 milyar dolara gerilediğini belirtti.

 CARİ AÇIKTA GERİLEME!

Zeytinoğlu, mayıs ayında beklentiler doğrultusunda cari fazla verildiğine işaret ederek, “Yıllık cari açıkta da önemli oranda gerileme gördük. Bu azalıştaki ana etken, geçen yılın aynı ayına göre 5.9 milyar dolar gerilemeyle dış ticaret açığındaki iyileşme oldu. Bunun yanında hizmet gelirleri katkısı da 2.3 milyar dolar ile 2014 yılından buna mayıs ayları itibarıyla en yüksek seviyede gerçekleşti. Cari açıktaki gerilemenin devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

 “204 MİLYON DOLAR GİRİŞ”

Finans hesabına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, şunları kaydetti: “Finansman tarafına baktığımızda mayıs ayında, portföy yatırımlarında 456 milyon dolar net çıkış olurken, doğrudan yatırımlarda 204 milyon dolar net giriş olduğunu görüyoruz. Ocak-mayıs dönemi doğrudan yatırım girişleri ise 3 milyar dolar. Geçen yılın aynı döneminin üzerinde olsa da bu yatırımlardaki girişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. 11. Kalkınma Planı'nda doğrudan yatırımların ülkemize çekilmesi konusunun hedeflendiğini gördük. Bu hususta atılacak adımlarla yatırımların çekilmesi noktasında da artışlar temenni ediyoruz.”

 

Bugün 12:36 TSİ - Ekonomi

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