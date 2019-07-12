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Sanayi üretimi, mayısta beklenenden iyi geldi

Mayısta yıllık bazda yüzde 2.5 düşüş beklenen sanayi üretiminde yüzde 1.3 düşüş gerçekleşti. Aylık bazda sınırlı gerileme beklentisine karşın yüzde 1.3 artış yaşandı
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Ekonomistler, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceğini tahmin ediyordu. Yıllık bazda, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.1 arttı.

 SEKTÖREL VERİLER

Aylık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, aynı dönemde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.9 arttı.

Bugün 12:37 TSİ - Ekonomi

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