Toplanan inek sütü miktarı mayısta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı mayısta yıllık bazda yüzde 0.6 azalarak 910 bin 757 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 0.6 azalarak 142 bin 166 ton oldu, inek peyniri üretimi de yüzde 7.1 azalarak 62 bin 295 tona geriledi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 5.9'luk azalışla 5 bin 239 tona düştü.