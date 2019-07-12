Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete'nin mobil uygulaması hayata geçirildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından IOS ve Android platformlarında kullanıma sunulan Resmi Gazete'nin "resmi" uygulaması Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilebiliyor. Uygulama üzerinden Resmi Gazete'nin ilk sayısının yayımlandığı 7 Şubat 1921'den itibaren tüm sayılara "Arşiv" ve "Mükerrer Arşivi" bölümlerinden ulaşılırken "Arama" bölümünden de tüm yayınlar içinden arama yapma imkanı sunuluyor.
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Resmi Gazete artık “mobil”
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete'nin mobil uygulaması hayata geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz