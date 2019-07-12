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Canel Otomotiv KIA ile iş birliğine gitti

Binek araç pazarında, dış stil tasarım yetkinlikleriyle öne çıkan Canel Otomotiv, KIA ile bagaj taşıyıcıları ürün grubuyla çalışmaya başlayacak.
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Binek araç pazarında, dış stil tasarım yetkinlikleriyle öne çıkan Canel Otomotiv, KIA ile bagaj taşıyıcıları ürün grubuyla çalışmaya başlayacak. Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş, üretim süreçleri ve ekonomiye olan katkıları ile ilgili olarak, “Mühendislik ve Ar-Ge yapılanması ve bu yapılanmadan gelen gücümüzün avantajını kullanıyoruz. Uzun yıllardır benzer ürünleri yapan, güçlü sermayeleri ve iletişim kanalları olan Avrupalı meslektaşlarımızla rekabet ediyoruz” dedi.

 ARTI MOTİVASYON

Yapılan iş birliğine değinen Özdeş, “Tüm çalışanlarımız emeklerinin uluslararası başarıları amaçladığının ve uluslararası firmalarla ve oradaki çalışanlarla rekabet edildiğinin farkındalar. Kazanılan her iş başka bir ülkeden getirilen istihdam, kazanç, paylaşım demek. Tüm çalışanlar biliyor ki bu işi burada yapıp Türkiye’de istihdam sağlayacağız, şirkete ve de ülkeye katkı sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

 

Bugün 12:40 TSİ - Ekonomi

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