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Rusya ile ticarette "demir yolu" atağı

Türkiye ile Rusya arasındaki demir yolu taşımacılığını geliştirmek için geçtiğimiz aylarda Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle anlaşma yapan Türk firması Pasifik Eurasia Lojistik, eylülde Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında ilk deneme taşımalarını gerçekleştirmeyi planlıyor.
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Türkiye ile Rusya arasındaki demir yolu taşımacılığını geliştirmek için geçtiğimiz aylarda Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle anlaşma yapan Türk firması Pasifik Eurasia Lojistik, eylülde Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında ilk deneme taşımalarını gerçekleştirmeyi planlıyor. Pasifik Avrasya Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi İslam Shakhbandarov, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında iş birliği yapılmasına ilişkin 6 Mayıs'ta mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

 ANLAŞMA TAMAM

Söz konusu iş birliğiyle Rusya menşeli yüklerin taşımasının Bakü-Tiflis-Kars hattına dahil edilmesinin amaçlandığını belirten Shakhbandarov, bu kapsamda şirketlerinin de Rusya Demir Yolu Lojistik şirketiyle ortak bir lojistik firması kurmak için anlaşma yaptığını bildirdi.

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