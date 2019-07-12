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Körfez Belediyesi kiraz şeklindeki lambalara 207 bin TL ödedi

Körfez Belediyesi’nin eski İsmail Baran dönemindeki harcamaları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak belediyenin geçtiğimiz yıl kiraz şeklindeki sokak lambalarına 207 bin TL ödediği ortaya çıktı

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31 Mart yerel seçimlerinde Körfez Belediye Başkanlığı görevini Şener Söğüt’e devreden İsmail Baran dönemindeki harcamalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Baran, 2018 mayıs ayında ilçeye 207 bin 500 TL’ye kiraz biçiminde sokak lambaları aldı. Bölgedeki kiraz anıtı da yenilendi. İYİ Parti Kocaeli Milletvekilli Lütfü Tükkan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın 2018 yılı içerisinde temsili ağırlamaya 9 milyon 150 bin TL ödediğini açıkladı. Türkkan, belediye yetkililerine “Kocaeli’ne bağlı Körfez Belediyesi, 2018 yılında temsil ağırlama gideri olarak 9 milyon 150 bin TL harcama yapmış..! ‪Ne yediniz, ne içtiniz, kime yedirdiniz, kime içirdiniz? ‪Ayıptır, yazıktır, günahtır..! ‪Nasıl geçti boğazınızdan? Hiç mi sıkılmadınız? ‪Hiç mi utanmadınız?” diye sordu. İsmail Baran 2016 yılında ise Selçuklu motifli bank ve Selçuklu motifli çöp kovaları, dekoratif çiçek bordürleri, piknik masaları ve oyuncak köpek balığı almış, bunlara da 2 milyon 648 bin TL ödemişti.

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Yorumlar

(1)
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Körfezli - Bunlar Hangi Firmalara Yaptırılmış Körfez Belediyesi Bunları Açıklarsa iyi olur.

Yanıtla . 0Beğen 12 Temmuz 14:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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