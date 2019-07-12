Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Beraberinde Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan ve meclis üyeleriyle birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Bıyık, Aksoy’a ilçede devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Aksoy da yerel seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı Başkan Bıyık’ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Bugün 17:30 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:54 TSİ
Başkan Bıyık, Vali Aksoy'u ziyaret etti
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Beraberinde Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan ve meclis üyeleriyle birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz