Başkan Bıyık, Vali Aksoy'u ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Beraberinde Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan ve meclis üyeleriyle birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Bıyık, Aksoy’a ilçede devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Aksoy da yerel seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı Başkan Bıyık’ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.