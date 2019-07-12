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Gölcük Devlet’te kan bağışı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ve Kızılay Kan Merkezi ile iş birliğinde düzenlenen etkinlikle, hastane personeli ile vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışları alındı

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Kentteki kan ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Kızılay Kan Merkezi’nden Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Barış Can Karadağ, Gölcük Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Hikmet Özduman, flebotomistler ve Kızılay gençlik üyelerinden oluşan ekip ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne bağış kabul etti.

 BAŞHEKİMDEN TEŞEKKÜR

Düzenlenen etkinlikte hastane personeli ve vatandaşların katılımlarıyla akşam saatlerine kadar bağışlar kabul edildi. Hastane başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, kök hücre ve kan bağışı ile ilgi “Kan bağışı, kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra, bağış yapan kişinin de sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Tüm kök hücre ve kan bağışında bulunan bağışçılara Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ^yönetimi olarak teşekkür ederiz” dedi.

 

Bugün 13:53 TSİ - Sağlık

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