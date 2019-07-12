Ellibeş, TEMAD’lıları ağırladı

Türkiye Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, AKP’nin yeni il başkanı, Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’e tebrik ziyaretinde bulundu. Şube başkanı Tülü’ye ziyaretinde yönetim kurulundan Erdoğan Köseoğlu, Ömer Kısrure, Hakan Ak ve Hüseyin Dizdar eşlik etti.
ELLİBEŞ’TEN TEŞEKKÜR
Buluşma sırasında TEMAD yönetimine ziyaretleri için teşekkür eden il başkanı Mehmet Ellibeş, “TEMAD, Gölcük’ün mihenk taşlarından biri durumunda. Dernekçilik bakımından güzel çalışmalara imza atıyorlar. Başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz