Türk Ocakları’ndan kurban bağışı kampanyası

Türk Ocakları bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere kurban kampanyası düzenliyor. Yaptıkları basın açıklaması ile kampanya hakkında bilgilendirmede bulunan Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, “Turaneli Kurban Kampanyası'” adı ile yürütülecek çalışma ile temin edilecek kurbanların Irak, Suriye, Doğu Türkistan, Doğu Makedonya, Kırım, Dağıstan, Kafkasya ve Afganistan’daki ihtiyaç sahibi soydaşlarımıza dağıtılacağını söyledi.

“SİTEDEN İSİMLER YAYINLANACAK”

Kurban kesimlerine, belirlenen yerlerde Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından görevlendirilecek olan yetkililerin refakat edeceğini kaydeden Demir, “Kurban sahiplerinin isimleri internet sitemiz ile sosyal medya hesaplarımızda fotoğraf ve video olarak yayınlanacak. İstemediğini beyan eden bağışçılarımızın isimleri ilan edilmeyecek” dedi.

KURBAN BEDELİ 950 TL

Kurban kesiminin ardından bağışçılara SMS ile bilgi verileceğini kaydeden Demir, şöyle konuştu: “WhatsApp hesabı olanlara kesilen kurbanının videosu gönderilecek. 2019 yılı kurban bedeli 950 lira, yurt dışından bağış yapacaklar için de 170 dolar ve 150 Avro olarak belirlendi. Bağışçılarımız, kurban bedellerini havale ve EFT yoluyla yatırılabilecek. Ayrıca kredi kartı ve banka kartı ile internet sitemiz üzerinden de ödeme yapılabiliyor.”