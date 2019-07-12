Başkan Turan, temizlik personeli ile buluştu

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, geçtiğimiz günlerde kurum bünyesinde görev yapan temizlik işleri müdürlüğü birim müdürleri ve personeli ile bir araya geldi. Belediye başkan yardımcısı Mustafa Dursun’un da hazır bulunduğu toplantıda yaptıkları özverili çalışmaları dolayısıyla personeline teşekkür eden Başkan Turan, çalışanların kendisine ilettiği talepleri de dinledi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.