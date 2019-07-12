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“Derdimiz koltuk değil, hizmettir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın dernek başkanları ve STK'ların kendisine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, "“Derdimiz koltuk değil, hizmettir” diye konuştu
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Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Fakir Yılmaz, Gölcük Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdun Uzuner, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Kocaeli Niğdeliler Derneği Başkanı Cumali Bozok, Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yeri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Genel Sekreteri ve Kocaeli Sorumlusu Osman Sarı ile beraberindeki heyetleri makamında konuk etti. Oldukça sıcak ve samimi geçen görüşmelerde Büyükşehir hizmetlerinin yanı sıra konuk STK’ların yaptıkları çalışmalar ele alındı.

 “GÖRKEMLİ BİR ŞEHİR OLACAĞIZ”

Konuşmasında STK’ların öneminden söz eden Başkan Büyükakın, dünyada ekonomik sarsıntılara rağmen Türkiye’nin pozisyonunu güçlü şekilde koruduğuna vurgu yaptı. “Bir belediye başkanını mutlu eden sahip olduğu koltuk, makam mevki değil, yaptığı eserlerdir” diyen Büyükakın, “Bu nedenle hizmet yaparken milletin gönlünü alacağız. Her mahallemizi kuşatan hizmetlerimizle görkemli bir şehir markasını halkımızla ve STK’larımız birlikte inşa edeceğiz” dedi.

 

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