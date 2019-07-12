Ünlü, bu kez Darıca’da

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, ülkücü gençlerin belediyelerde istihdam edilmesi ile ilgili olarak AKP’li belediyelere yaptığı ziyaretlerine Darıca ile devam etti. İlçe belediye başkanı Muzaffer Bıyık ile buluşmasında Ünlü’ye MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, meclis üyesi Fikret Ağbaba ve parti yöneticileri eşlik etti. Ünlü, istihdam ile ilgili taleplerini Bıyık’a da iletti.

“TEK AMACIMIZ HİZMET”

Ziyarette konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ziyareti için MHP’li heyete teşekkür ederek, “Darıca için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Seçim sürecinde desteklerini esirgemeyen MHP’li kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Amacımız halkımıza söz verdiğimiz gibi en iyi şekilde hizmet sunmaktır” diye konuştu.