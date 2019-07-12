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İYİ Parti Derince’de yönetim belirlendi

İYİ Parti Derince İlçe teşkilatında yeni yönetim kurulu belirlendi.

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İYİ Parti Derince İlçe teşkilatında yeni yönetim kurulu belirlendi. ilçe başkanlığına atanan Av. Selman Gürpınar, oluşturduğu listesini genel merkeze onaylattı ve ekibi ile resmen göreve başlamış oldu. İlçe başkanı Gürpınar, Derince’de her kesimin sözcüsü olabilecek bir yönetim kadrosu oluşturduklarını dile getirdi.

 İYİ PARTİ DERİNCE İLÇE YÖNETİMİ

 Av. Selman GÜRPINAR

Mustafa ÇOBAN

Meryem ÖKTEM

Doğu ÖNDEŞ

Sevinç AKDEMİR

Gürkan KOREL

Cihad Tahir AYDIN

Vedat KASAP

İsmail BİLECAN

Harun EMİR

Yıldız ÖZÇELİK

Semra İLKIŞIK

Cavit ÇAKMAK

Murat DEMİRÖZ

Yusuf DOĞAN

Feriha NURLU

Meşkure KAYA

Mehmet BABACAN

Cengiz YILDIZ

Hülya GÜLEZ

Ayşe MACİT

Abdülkadir DİNÇ

Şengül AYDIN

Emine ŞENAY

Doğan DEMİREL

Harun KARAKUŞ

Erkan MORKUT

Gülşah B. ÖZTÜRK

Burhan ULAŞ

Melek ATA

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