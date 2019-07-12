İYİ Parti Derince’de yönetim belirlendi

İYİ Parti Derince İlçe teşkilatında yeni yönetim kurulu belirlendi. ilçe başkanlığına atanan Av. Selman Gürpınar, oluşturduğu listesini genel merkeze onaylattı ve ekibi ile resmen göreve başlamış oldu. İlçe başkanı Gürpınar, Derince’de her kesimin sözcüsü olabilecek bir yönetim kadrosu oluşturduklarını dile getirdi.
İYİ PARTİ DERİNCE İLÇE YÖNETİMİ
Av. Selman GÜRPINAR
Mustafa ÇOBAN
Meryem ÖKTEM
Doğu ÖNDEŞ
Sevinç AKDEMİR
Gürkan KOREL
Cihad Tahir AYDIN
Vedat KASAP
İsmail BİLECAN
Harun EMİR
Yıldız ÖZÇELİK
Semra İLKIŞIK
Cavit ÇAKMAK
Murat DEMİRÖZ
Yusuf DOĞAN
Feriha NURLU
Meşkure KAYA
Mehmet BABACAN
Cengiz YILDIZ
Hülya GÜLEZ
Ayşe MACİT
Abdülkadir DİNÇ
Şengül AYDIN
Emine ŞENAY
Doğan DEMİREL
Harun KARAKUŞ
Erkan MORKUT
Gülşah B. ÖZTÜRK
Burhan ULAŞ
Melek ATA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz