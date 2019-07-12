“Suriyelilerin ruhsatsız dükkanları kapatılsın”

Kocaeli Bakkallar Büfeciler Tekel Bayileri Odası Şube Başkanı Bayram Kütük, Suriyeli mülteciler tarafından açılan ruhsatsız ve çalıştırma belgesi olmayan dükkanlara tepki gösterdi. İlçe belediyelerine bağlı ruhsat müdürlüklerinin kayıt dışı açılan bu dükkanları kapatmaları gerektiğinin altını çizen Kütük, çoğunlukta Suriye’den getirilen ürünlerin satıldığı dükkanların sağlıklı olmadığını belirterek, hijyen noktasında da denetleme yapılmasını istediklerini söyledi.

SANKİ SURİYE’DE GİBİ HİSSEDİYORSUNUZ

Konu ile ilgili konuşan Başkan Bayram Kütük, “İlçe Belediyelerine bağlı ruhsat müdürlüklerinin, Suriyeliler tarafından ruhsatsız ve çalıştırma belgesi olmadan açılan dükkanları denetlemelerini istiyoruz. Suriyeliler kayıt dışı lokanta, bakkal, telefoncu, tütüncü gibi bir çok dükkan açıyor. Çınarlı Camii’nin o bölgelerde yürürken sanki kendinizi Suriye’de gibi hissediyorsunuz. Bu dükkanların bir çoğunda ruhsat dahi yok. Suriye’den getirdikleri malzemeleri burada satıyorlar. Ne kadar sağlıklı onu bile bilmiyoruz. Hijyen noktasında da bir denetleme yapılmıyor” dedi.

KAYIT DIŞI DÜKKANLAR KAPATILSIN

Önüne gelen Suriyeli burada dükkan açıyor diyen Kütük, “Çocuklarımızın nerede yemek yediğini nereden alış veriş yaptığını her dakika takip edemeyiz. İlçe belediyeleri, ruhsatsız ve kayıt dışı olan dükkanları kapatması gerekiyor. Suriyeliler, sadece İzmit’te benim tespit edebildiğim 30’un üzerinde dükkan açmış. İlçelerdeki esnaf odaları da, bizler de konunun takipçisi olacağız” açıklamalarında bulundu. Selin BECER