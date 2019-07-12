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“Suriyelilerin ruhsatsız dükkanları kapatılsın”

Kocaeli Bakkallar Büfeciler Tekel Bayileri Odası Başkanı Bayram Kütük, Suriyeliler tarafından ruhsatsız ve çalıştırma belgesi olmayan dükkanların tespit edilip kapatılmasını istedi.
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Kocaeli Bakkallar Büfeciler Tekel Bayileri Odası Şube Başkanı Bayram Kütük, Suriyeli mülteciler tarafından açılan ruhsatsız ve çalıştırma belgesi olmayan dükkanlara tepki gösterdi. İlçe belediyelerine bağlı ruhsat müdürlüklerinin kayıt dışı açılan bu dükkanları kapatmaları gerektiğinin altını çizen Kütük, çoğunlukta Suriye’den getirilen ürünlerin satıldığı dükkanların sağlıklı olmadığını belirterek, hijyen noktasında da denetleme yapılmasını istediklerini söyledi.

SANKİ SURİYE’DE GİBİ HİSSEDİYORSUNUZ

Konu ile ilgili konuşan Başkan Bayram Kütük, “İlçe Belediyelerine bağlı ruhsat müdürlüklerinin, Suriyeliler tarafından ruhsatsız ve çalıştırma belgesi olmadan açılan dükkanları denetlemelerini istiyoruz. Suriyeliler kayıt dışı lokanta, bakkal, telefoncu, tütüncü gibi bir çok dükkan açıyor. Çınarlı Camii’nin o bölgelerde yürürken sanki kendinizi Suriye’de gibi hissediyorsunuz. Bu dükkanların bir çoğunda ruhsat dahi yok. Suriye’den getirdikleri malzemeleri burada satıyorlar. Ne kadar sağlıklı onu bile bilmiyoruz. Hijyen noktasında da bir denetleme yapılmıyor” dedi.

KAYIT DIŞI DÜKKANLAR KAPATILSIN

Önüne gelen Suriyeli burada dükkan açıyor diyen Kütük, “Çocuklarımızın nerede yemek yediğini nereden alış veriş yaptığını her dakika takip edemeyiz. İlçe belediyeleri, ruhsatsız ve kayıt dışı olan dükkanları kapatması gerekiyor. Suriyeliler, sadece İzmit’te benim tespit edebildiğim 30’un üzerinde dükkan açmış. İlçelerdeki esnaf odaları da, bizler de konunun takipçisi olacağız” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

Bugün 14:03 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(2)
02

Erdinc Yaman - Herkesin kurallara uymasi dogru bir uygulama ama boyle hedef gostermek ne turk ne de islam geleneklerinde var ! Siyasi bir hedef icin bu insanlarin hedefe konmasi da cok gereksiz 100 yil once gelenlerin sanki bir zarari oldu da simdi gelenlere sesiniz cikiyor ! Utanmaniz var ise utanin !

Yanıtla . 0Beğen 12 Temmuz 15:12
01

Erkan tekin - SAYIN BASKANIM BUNLAR BU DUKKANLARI ACARKEN AKLINIZ NEREDEYDI.NEDEN INSANLARI ORGUTLEMEDINIZ.BELEDIYEYI MALIYEYI BASINI HAREKETE GECIRMEDINIZ.

Yanıtla . 0Beğen 12 Temmuz 14:10

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