Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:18 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:22 TSİ

Annesine sorduğu soruyla iğrenç olay ortaya çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, E.Y. (8) adlı kız çocuğu, annesine "Senin babandan sakladığın sır var mı?" diye sordu. Annesi "Babaya karşı sır olmaz. Her şeyi anlatmalısın" cevabını verince küçük kız, amcasının oğlu Ö.Y. (14) ile komşu D.Ş.'nin (62) cinsel istismarına uğradığını söyledi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

E.Y. adlı kız çocuğu, akşam yemeğinde annesine "Senin babandan sakladığın bir sır var mı?" diye sordu. Anne de kızına "Babaya karşı sır olmaz. Her şeyi anlatmalısın" yanıtını verdi. Bunun üzerine küçük kız, kuzeni Ö.Y. ile aralarında sır olduğunu söyledi. E.Y. adlı kız, aynı mahallede yaşayan amcasının oğlu Ö.Y.'nin oyun oynamaya bahanesiyle kendisini odaya götürüp cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Küçük kız, bu olayın defalarca yaşandığını belirtti.

Çocuğunun söyledikleriyle şok yaşayan anne "Sana bu şekilde başka dokunan oldu mu?" diye sorunca küçük kız, başka olayı anlattı. Aynı mahallede oturdukları babaannesinin komşusu D.Ş.'ye bayramda şeker almaya gittiğinde kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen E.Y., babaannesine gittikleri başka zaman da adamın kendisini evin arkasındaki ormanlığa götürerek yine istismarda bulunduğunu anlattı. Olaylarla ilgili E.Y.'nin ailesi polise gidip şikayette bulundu.

BİRİNE TUTUKLAMA DİĞERİNE ADLİ KONTROL

Küçük kızın psikolog eşliğinde ifadesi alındı. D.Ş. ve Ö.Y. ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün 14:18 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Allah belanızı versin. Yetmez ama evet.

Yanıtla . 1Beğen 12 Temmuz 14:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
Evleri başlarına yıkıldı mask
Evleri başlarına yıkıldı
Takside kaçak sigara transferine operasyon: 2 gözaltı mask
Takside kaçak sigara transferine operasyon: 2 gözaltı
Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti mask
Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti
'Eşinin senden hamile olduğu ne malum?' deyince... mask
'Eşinin senden hamile olduğu ne malum?' deyince...
Evde yalnız kalan çocukları dolandıran sahte savcı ve polis yakalandı mask
Evde yalnız kalan çocukları dolandıran sahte savcı ve polis yakalandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı mask
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni

GALERİ

Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL