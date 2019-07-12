Ellibeş Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş her hafta olduğu gibi bu hafta da İzmit İlçe Başkanlığının perşembe günü gerçekleşen saha çalışmalarına katıldı. Esnaf ziyaretleri ve halk sohbetlerinin yanı sıra İzmit programında Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efeye de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AKP İl Başkan Yardımcıları Alper Doğan İbrahim Gürsel İbrahim Elgin ile AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcının da hazır bulunduğu ziyarete il ve ilçe yöneticilerinden de kalabalık bir katılım oldu. İzmit Belediyesi AKP Meclis Üyesi ve eski başkanı Vedat Yoldaş da ziyarete katılan isimler arasındaydı.

BEN DE MUHTAR ÇOCUĞUYUM

Ellibeş ve beraberindekileri yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tam kadro karşılayan Efe güzel seviyeli bir seçim dönemini geride bıraktıklarını belirterek Muhtar arkadaşlarımızın teveccühü ile bu görev bize verildi. Layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız dedi. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş muhtarların hak ettikleri değeri AKP döneminde göremeye başladığını hatırlatarak Muhtarlarımız halkımıza hizmette biz siyasilerin uç beyleri gibidir. Halka direkt temas halinde olan muhtarlarımız hem onurlu hem de zor bir görevi yerine getiriyorlar. Muhtarların neler yaşadığını bu görevin zorluğunu bir muhtar çocuğu olarak ben çok iyi biliyorum. AKP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızın dolayısıyla halkımıza en güzel hizmetlerin sunulması için yapılacak her türlü çalışmanın yanında olacağız dedi.