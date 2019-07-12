Gölcük’ten sağ beke önemli takviye

Teknik direktörlüğünü Taner Gülleri’nin yaptığı Gölcükspor sağ beke önemli bir ismi kattı. Geride bıraktığımız sezon 24 Erzincan’da 25 maçta forma giyen ve Kocaelispor ile Gölcükspor’a rakip olan Volkan Özcan, Kırmızı Siyahlılarla anlaştı. 33 yaşındaki futbolcu İzmir Telekom, Aliağa Petkim, Göztepe, Hacettepe, Giresun, Diyarbakır, Karşıyaka, Çaykur Rize, Altay, Kayseri Erciyes, Buca, Ordu, Menemen, Kahramanmaraş ve Niğde Anadolu takımlarında da oynadı. Volkan, Kocaeli Stadı’nda oynanan ve Erzincan’ın 2-1 kazandığı maçta takımı adına ilk golü atmıştı.