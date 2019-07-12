Bu onur Prof. Dr. Soner Şahin’in

Kocaelispor’un yedek yönetim kurulu listesinde yer alan ve yeni yönetimde sağlık ekibinin başına getirilecek olan ilimizin önemli cerrahlarından Soner Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu ekibine girdi. Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez’in öncü olduğu yeni görevinden ötürü hayli mutlu olan Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Prof. Dr. Soner Şahin’e yeni görevlerinde başarılar dileriz.