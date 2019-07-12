Kocaelispor’un yedek yönetim kurulu listesinde yer alan ve yeni yönetimde sağlık ekibinin başına getirilecek olan ilimizin önemli cerrahlarından Soner Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu ekibine girdi. Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez’in öncü olduğu yeni görevinden ötürü hayli mutlu olan Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Prof. Dr. Soner Şahin’e yeni görevlerinde başarılar dileriz.
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Bu onur Prof. Dr. Soner Şahin’in
Kocaelispor’un yedek yönetim kurulu listesinde yer alan ve yeni yönetimde sağlık ekibinin başına getirilecek olan ilimizin önemli cerrahlarından Soner Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu ekibine girdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz