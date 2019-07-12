Kartepe’de dev buluşma pazar

Kartepe Gençlik Gelişim Hodrimeydan Derneği kahvaltılı birlik-beraberlik toplantısında bir araya geliyor. Yoğun bir katılımın olması beklenen buluşma Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Kartepe’de saat 10.00’da başlayacak.

EFE’DEN DAVET VAR

Başkanlığını Serbülent Sandıkçıoğlu, başkanvekilliğini de Ensar Efe’nin (Çaça) yaptığı toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve çok sayıda üst düzey bürokratın katılması bekleniyor. Başkanvekili, başkanımız Serbülent Sandıkçıoğlu ve yönetimimiz ile birlikte hazırız. Toplantımıza 1000 kişi bekliyoruz. Kocaelispor’un Kartepe’deki gücünü en iyi şekilde göstereceğimize inanıyorum” dedi.