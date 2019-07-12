Kartepe’de dev buluşma pazar

Kartepe Gençlik Gelişim Hodrimeydan Derneği kahvaltılı birlik-beraberlik toplantısında bir araya geliyor. Yoğun bir katılımın olması beklenen buluşma Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Kartepe’de saat 10.00’da başlayacak.
EFE’DEN DAVET VAR
Başkanlığını Serbülent Sandıkçıoğlu, başkanvekilliğini de Ensar Efe’nin (Çaça) yaptığı toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve çok sayıda üst düzey bürokratın katılması bekleniyor. Başkanvekili, başkanımız Serbülent Sandıkçıoğlu ve yönetimimiz ile birlikte hazırız. Toplantımıza 1000 kişi bekliyoruz. Kocaelispor’un Kartepe’deki gücünü en iyi şekilde göstereceğimize inanıyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz