Yönetime 3 taze kan

Kocaelispor’da olan üstü genel kurulun ardından 3 yeni isim Hüseyin Üzülmez’in yönetimine girdi. Sağlam Pen sahibi Murat Sağlam, daha önce de Kocaelispor’un yönetim kurulu üyeliğini yapan, Divan Kurullarının değişmez katiplerinden, ekonomistBekir Halefler ve AYEF İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Aydın Yurtçu asil listeye dahil oldu. Çağrı Alpaslan, Abdin Öztürk ve Faruk Mamikise işlerinin yoğunluğunu belirterek yeni yönetimde yer almadılar.