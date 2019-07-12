Kocaelispor’da olan üstü genel kurulun ardından 3 yeni isim Hüseyin Üzülmez’in yönetimine girdi. Sağlam Pen sahibi Murat Sağlam, daha önce de Kocaelispor’un yönetim kurulu üyeliğini yapan, Divan Kurullarının değişmez katiplerinden, ekonomistBekir Halefler ve AYEF İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Aydın Yurtçu asil listeye dahil oldu. Çağrı Alpaslan, Abdin Öztürk ve Faruk Mamikise işlerinin yoğunluğunu belirterek yeni yönetimde yer almadılar.
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Yönetime 3 taze kan
Kocaelispor’da olan üstü genel kurulun ardından 3 yeni isim Hüseyin Üzülmez’in yönetimine girdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz