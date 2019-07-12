Localar 15 ve 25 bin lira

Kocaelispor’un mücadele edeceği 2019-2020 sezonunda loca fiyatları belli oldu. Protokol tribününü (UEFA A) tribünlerindeki localar 25, Maraton tribünündeki localar 15 bin liradan satılıyor. Localara ilginin iyi olduğu öğrenilirken, protokol tribünü locaların tamamının tükendiği belirtildi. Diğer locaların satışı ise devam ediyor.