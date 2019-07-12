Kocaelispor’un mücadele edeceği 2019-2020 sezonunda loca fiyatları belli oldu. Protokol tribününü (UEFA A) tribünlerindeki localar 25, Maraton tribünündeki localar 15 bin liradan satılıyor. Localara ilginin iyi olduğu öğrenilirken, protokol tribünü locaların tamamının tükendiği belirtildi. Diğer locaların satışı ise devam ediyor.
Bugün 18:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:03 TSİ
Localar 15 ve 25 bin lira
Kocaelispor’un mücadele edeceği 2019-2020 sezonunda loca fiyatları belli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz