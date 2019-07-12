3. Lig 2. Grup’ta ilimizi temsil edecek olan Belediye Derincespor iki genç yeteneği kadrosuna kadrosun katıyor. Geride bıraktığımız sezon Körfez Spor Kulübü’nde forma giyen sol kanat oyuncusu Yasin Yeşilkır ile merkez orta sahada Yunus Özkan ile her konuda anlaşıldığı, Demirspor’da forma giyen iki futbolcunun transferinde deneyimli teknik adam Zeki Cömert’in aracı olduğu öğrenildi. Ali KÖKSAL
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Belediye Derince iki yeteneği alıyor
3. Lig 2. Grup’ta ilimizi temsil edecek olan Belediye Derincespor iki genç yeteneği kadrosuna kadrosun katıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz