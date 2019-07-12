İlimizin başarılı orta saha oyuncularından Senih Sergen Şenses, Menemenspor ile görüşüyor. İzmir’in 1. Lig’deki güzide temsilcisi Sergen’i tesislerine davet etti ve başarılı futbolcu burada kampa girdi. Sergen’i, Kocaelispor’un da rakibi olan Antalya’dan Kemerspor’un da istediği öğrenildi. Kemer ekibi önceki gün Kandıralı etkili futbolcu Sami Çetin’i kadrosuna katmıştı.
Bugün 18:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:05 TSİ
Sergen, Menemen’e gitti
İlimizin başarılı orta saha oyuncularından Senih Sergen Şenses, Menemenspor ile görüşüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz