Sergen, Menemen’e gitti

İlimizin başarılı orta saha oyuncularından Senih Sergen Şenses, Menemenspor ile görüşüyor. İzmir’in 1. Lig’deki güzide temsilcisi Sergen’i tesislerine davet etti ve başarılı futbolcu burada kampa girdi. Sergen’i, Kocaelispor’un da rakibi olan Antalya’dan Kemerspor’un da istediği öğrenildi. Kemer ekibi önceki gün Kandıralı etkili futbolcu Sami Çetin’i kadrosuna katmıştı.