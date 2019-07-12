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Haydi Meltem, haydi Çağatay!

Avrupa Gençler Alternatif Milli Takımı, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Açık Yüzme Şampiyonası’nda mücadele ediyor.

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Avrupa Gençler Alternatif Milli Takımı, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Açık Yüzme Şampiyonası’nda mücadele ediyor. Ay Yıldızlılarımız 11 erkek, 14 kadın sporcu ve 12 kişilik teknik kadrodan oluşuyor.Kocaeli Yüzme Kulübü’nün başarılı yüzücüleri Çağatay Üstününal ve Meltem Dönmez ile kulübün başantrenör Naci Karakuş da ülkemizi temsil ediyor. Yarışlarda Çağatay Üstününal50 ve 100 metre kelebek, 800 ve 1500 metre serbest yarışlarında mücadele ederken, Meltem Dönmez ise 50, 100 ve 200 metre sırtüstü yarışlarında havuza girecek.

Bugün 18:00 TSİ - Spor

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