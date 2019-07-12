Teşekkürler Mehmet Sayan

Gölcükspor Transfer Komitesi takımla sözleşmesi devam eden sol bek mevkii oyuncusu Mehmet Sayan ile yapmış olduğu görüşme neticesinde oyuncuyla karşılıklı anlaşma sağlayarak yolları ayırma kararı aldı.Gölcükspor kulübü, Mehmet’e katkılarından dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki futbol yaşantısında başarı dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz