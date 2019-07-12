İzmit'te, öğle saatlerinde, şiddetli yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler, D-100 ile bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurdan korunmak isteyenler ise saçak altlarında dinmesini bekledi.
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İzmit'te sağanak; yollar göle döndü
İzmit'te sağanak etkili olurken, cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Yağmurdan korunmak isteyenler, saçak altlarında dinmesini bekledi.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz