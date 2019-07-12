İzmit'te sağanak; yollar göle döndü

İzmit'te, öğle saatlerinde, şiddetli yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler, D-100 ile bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurdan korunmak isteyenler ise saçak altlarında dinmesini bekledi.