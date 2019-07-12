Olay, D-130 Karayolu Başiskele Karadenizliler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir TIR’ın dorsesinde yüklü tonlarca ağırlıktaki rulo çelik tel yola düştü. Çelik rulo arkadan gelen 41 BR 236 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünün önüne çarptı. Otobüs şoförünün zamanında frene basmasıyla olası bir facia önlendi. Kazada yaralanan olmazken, çelik tel yoldan kaldırıldı.
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Tonlarca ağırlıktaki çelik tel otobüsün önüne düştü
Başiskele'de, bir TIR’ın dorsesinde yüklü rulo halindeki tonlarca ağırlıktaki çelik tel yola düştü. Rulo tel otobüsün önüne çarparken, araç hafif hasar gördü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz