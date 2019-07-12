İnönü esnafı işlerin azalmasına tepkili

“Bizler İnönü Caddesi esnafları olarak bu caddenin eski hareketli günlerine tekrar dönmesini istiyoruz” şeklinde açıklamasını sürdüren Kaya, “Bu bağlamda sayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın Bey’e talebimizi ilettik. Fakat trafiğin tekrar eski güzergahına dönmeyeceğini bizlere söyledi. Biz esnaflar olarak bunu kabul etmiyoruz. Bu caddeyi özellikle insan trafiğine tekrar kavuşturmak istiyoruz. Bunun için en önemli çözüm de otobüs güzergahının tekrar eski haline ya da sadece Alemdar ve İnönü Caddesi yönünün değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

BÖLGE DİNAMİĞİ ARTTIRILMALI

Kaya sözlerini, “Aynı zamanda şehrin buluşma noktası olarak bilinen Cumhuriyet Çocuk Parkı’nın çevre düzenlemesi, ışıklandırılması ve tekrar değerli bir alan haline getirilmesini istiyoruz. Ayrıca İzmit Gazi Lisesi’nin kaldırılmasından sonra boşalan binaların bölge dinamiğini artırabilecek Nüfus Müdürlüğü, Tabu Müdürlüğü gibi yerlere verilmesini istiyoruz. Sayın Valimiz, Sayın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İzmit Belediye Başkanımız’dan bekliyoruz” şeklinde sonlandırdı. Selin BECER