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İnönü esnafı işlerin azalmasına tepkili

Uzun bir süredir işlerin azalması ve İnönü Caddesi’nde hizmet veren esnafların bir bir kepenk indirmesinden şikayetçi olan İnönü Caddesi esnafı, Cumhuriyet Parkı’nda bir araya gelerek durumunu kamuoyuyla paylaşarak taleplerini dile getirdi.
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Uzun bir süredir işlerin azalması ve İnönü Caddesi’nde hizmet veren esnafların bir bir kepenk indirmesinden şikayetçi olan İnönü Caddesi esnafı, Cumhuriyet Parkı’nda bir araya gelerek durumunu kamuoyuyla paylaşarak taleplerini dile getirdi. İnönü Caddesi esnafları adına açıklama yapan esnaf Sinan Kaya, “İnönü Caddesi’nin şehir planlamasındaki dışa atılmışlığıdır. Tüm altyapı ve şehir planlaması, Tramvay hattı Ve İstiklal caddesi arasında verilmiştir. Özellikle Tramvay hattı güzergahı bu anlamda şehrin eksenini değiştirmiştir. Bizeler İnönü Caddesi esnafları ve bölgede yaşayan halk olarak şehrin batı yönünden doğu yönüne giden halk otobüslerinin daha önce olduğu gibi İnönü Caddesini kullanmasını önemle istiyoruz. Aksi halde son iki yıldır başlayan ve devam etmekte olan işyerlerinin kapanması hiç de kaçınılmaz değil” ifadelerini kullandı.
BÜYÜKAKIN’A TALEBİMİZİ İLETTİK

“Bizler İnönü Caddesi esnafları olarak bu caddenin eski hareketli günlerine tekrar dönmesini istiyoruz” şeklinde açıklamasını sürdüren Kaya, “Bu bağlamda sayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın Bey’e talebimizi ilettik. Fakat trafiğin tekrar eski güzergahına dönmeyeceğini bizlere söyledi. Biz esnaflar olarak bunu kabul etmiyoruz. Bu caddeyi özellikle insan trafiğine tekrar kavuşturmak istiyoruz. Bunun için en önemli çözüm de otobüs güzergahının tekrar eski haline ya da sadece Alemdar ve İnönü Caddesi yönünün değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

BÖLGE DİNAMİĞİ ARTTIRILMALI

Kaya sözlerini, “Aynı zamanda şehrin buluşma noktası olarak bilinen Cumhuriyet Çocuk Parkı’nın çevre düzenlemesi, ışıklandırılması ve tekrar değerli bir alan haline getirilmesini istiyoruz. Ayrıca İzmit Gazi Lisesi’nin kaldırılmasından sonra boşalan binaların bölge dinamiğini artırabilecek Nüfus Müdürlüğü, Tabu Müdürlüğü gibi yerlere verilmesini istiyoruz. Sayın Valimiz, Sayın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İzmit Belediye Başkanımız’dan bekliyoruz” şeklinde sonlandırdı. Selin BECER

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