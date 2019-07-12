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Balkan Türkleri’nden AKP'li yönetici hakkında suç duyurusu

Balkan Türkleri Dernekleri AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Süleyman Özkaraaslanın balkanlardan gelen göçmenlerle ilgili tepki çeken paylaşımı hakkında suç duyurusunda bulundu.
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AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Süleyman Özkaraaslan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden balkanlardan gelen göçmenlerle ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine Balkan Türkleri Dernekleri başta olmak üzere tüm kesimlerden tepki gören Özkaraaslana AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeşin talimatıyla disiplin soruşturması başlatılmıştı. Balkan Türkleri Derneği dün Kocaeli Adliyesine gelerek Süleyman Özkaraaslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ATATÜRKE KARŞI KİN VE NEFRET"

Suç duyurusunun ardından açıklamada konuşan Avukat Muhammet Yasin Konyalı Söz konusu haddini bilmez şahsın Balkan Türleri ile ilgili yaklaşımı bu memleketin her karışında ve Kurtuluş Savaşında büyük emeği bulunan Balkan Türkleri ve Kurtuluş Savaşının Kahramanı ve Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkün doğduğu şehir olan Selanikin hedef gösterilerek aslen Mustafa Kemal Atatürke olan kin ve nefretin de göstermek amacıyla Selanikten mübadele yoluyla Türkiyeye göçen muhacirlar Selanik dönmeleri şeklindeki hakareti tüm camia olarak kınıyoruz dedi.

"ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yasin Amacını aşan bu yorum ile tüm Balkan Türkleri üzerinde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürke hakaret edilmesinin yanı sıra Selanik dönmeleri tabiriyle halkı kin ve nefret düşmanlığına sevk etmektedir. Cahil olarak adlandırabileceğimiz şahsın ivedilikle ilçe yönetimi ve parti üyeliğinin sonlandırılması hususunda beklentimiz bulunmasının yanı sıra tüm Balkan Türkleri camiasından özür dilemesini bekliyoruz dedi. Selin BECER

Suç duyurusundan bulunan dernekler şu şekilde:

Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği

Basiskele Balkan Batı Trakya Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Balkan Türkleri Derneği

Batı Trakya Türkleri Dayanışm Derneği İzmit Şubesi

Bamder Kültür ve Dayanışma Derneği

Istrancalar Derneği

Map Hoy Tag Derneği

Yalakdere Kültür ve Dayanışma Derneği

Gölcük Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Balkan Göçmenleri Derneği

Kocaeli Rumeli Türkleri Balkan Kadınları Dayanışma Derneği

Kocaeli Pomak Kültür ve Dayanışma  Derneği

Tüm Balkan Türkleri Derneği

Makedonya Göçmenleri Derneği

Bugün 15:58 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

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Allah Akıl Fikir Versn - ARKADAŞLAR GERÇEKTEN AKLINIZI PEYNİR EKMEKLE YEMİŞSİNİZ YAHU YAZIYI YAZAN ADAM BU DEĞİLKİ BU ADAM BUNU SADECE PAYLAŞMIŞ VE ÜZERİNE KALKIPTA BENDE DESTEKLİYORUM DEMEMİŞKİ, SİZ NASIL İFŞA İÇİN PAYLAŞIMDA BULUNDUYSANIZ BU ŞAHISTA BELKİ BU YÜZDEN PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ HİÇ ARAŞTIRDINIZMI BUNU ?

Yanıtla . 0Beğen 12 Temmuz 16:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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