Balkan Türkleri’nden AKP'li yönetici hakkında suç duyurusu

AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Süleyman Özkaraaslan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden balkanlardan gelen göçmenlerle ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine Balkan Türkleri Dernekleri başta olmak üzere tüm kesimlerden tepki gören Özkaraaslana AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeşin talimatıyla disiplin soruşturması başlatılmıştı. Balkan Türkleri Derneği dün Kocaeli Adliyesine gelerek Süleyman Özkaraaslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ATATÜRKE KARŞI KİN VE NEFRET"

Suç duyurusunun ardından açıklamada konuşan Avukat Muhammet Yasin Konyalı Söz konusu haddini bilmez şahsın Balkan Türleri ile ilgili yaklaşımı bu memleketin her karışında ve Kurtuluş Savaşında büyük emeği bulunan Balkan Türkleri ve Kurtuluş Savaşının Kahramanı ve Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkün doğduğu şehir olan Selanikin hedef gösterilerek aslen Mustafa Kemal Atatürke olan kin ve nefretin de göstermek amacıyla Selanikten mübadele yoluyla Türkiyeye göçen muhacirlar Selanik dönmeleri şeklindeki hakareti tüm camia olarak kınıyoruz dedi.

"ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yasin Amacını aşan bu yorum ile tüm Balkan Türkleri üzerinde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürke hakaret edilmesinin yanı sıra Selanik dönmeleri tabiriyle halkı kin ve nefret düşmanlığına sevk etmektedir. Cahil olarak adlandırabileceğimiz şahsın ivedilikle ilçe yönetimi ve parti üyeliğinin sonlandırılması hususunda beklentimiz bulunmasının yanı sıra tüm Balkan Türkleri camiasından özür dilemesini bekliyoruz dedi. Selin BECER

Suç duyurusundan bulunan dernekler şu şekilde:

Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği

Basiskele Balkan Batı Trakya Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Balkan Türkleri Derneği

Batı Trakya Türkleri Dayanışm Derneği İzmit Şubesi

Bamder Kültür ve Dayanışma Derneği

Istrancalar Derneği

Map Hoy Tag Derneği

Yalakdere Kültür ve Dayanışma Derneği

Gölcük Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Balkan Göçmenleri Derneği

Kocaeli Rumeli Türkleri Balkan Kadınları Dayanışma Derneği

Kocaeli Pomak Kültür ve Dayanışma Derneği

Tüm Balkan Türkleri Derneği

Makedonya Göçmenleri Derneği