Kurban vekalet bedeli açıklandı

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Cengiz İpek dün şube merkezinde düzenlediği basın toplantısında Kızılayın geleneksel hale gelen vekaletle kurban kesim kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye sloganıyla hayırseverlere seslenen İpek uygulanacak model ile ihtiyaç sahiplerinin sadece Kurban Bayramı süresince değil yıl boyu ete kavuşacağını söyledi.

VETERİNER VE DİN GÖREVLİSİ BULUNACAK

Kızılayın Kurbanda Kızılay Modeli sayesinde hayırseverlerin kurban ibadetlerini amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebileceğini belirten İpek Çağdaş model sayesinde kurbanlıklar özenle ve veterinerler tarafından seçilerek modern kombinalarda kesiliyor. Vekalet sahiplerinin isimleri okunarak Kurban Bayramının ilk 3 günü kesilecek olan kurbanların İslami şartlara uygun şekilde kesilmesi için kesimlere din görevlileri veterinerler ve noter de eşlik edecek.

KONSERVELİK YAPILACAK

Kurban etlerinden elde edilecek kavurma konserve haline getirilerek 800 gramlık 5 ve 10 kilogramlık kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığı ile yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra anlık ve aşevlerinde de dağıtımlar yapılacak. Kızılay iyilikte sınır tanımıyor. Hayırseverlerimiz Balkan Afrika Güney Asya Orta Asya Ortadoğuda bulunan 50 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılaya kurban vekaleti verebilecek.

4 TAKSİT İMKANI

İpek Kızılay organizasyonuyla kurban keseceklerin yurtiçi 1 hisse kurban vekalet bedeli 850 TL yurtdışı kurban vekalet bedeli olarak ise 725 TL. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar bankalardaki Kızılay bağış hesaplarına Türk Kızılay Şubelerine ve Kızılay Kocaeli Şubesine PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabına internet bankacılığına mobil bağış uygulamasına 168 ücretsiz çağrı merkezine ve www.kizilay.org.tr [http://www.kizilay.org.tr] internet adresini kullanarak vekaletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekalet sahipleri 4 taksit imkanından da yararlanabilecek dedi. Selin BECER

Türkiye Kızılay Derneği

İBAN: TR 77 0001 6300 0018 6855 46

Açıklama olarak isim soyadı telefon numarası bildirerek EFT yöntemi ile bağış yapılabiliyor.