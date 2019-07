Artvin’in sınır ilçesi Kemalpaşa

Artvin’in bakır madeni Murgul gezisinin ardından Borçka üzerinden Artvin’in Karadeniz sahili üzerindeki ilçeleri olan Kemalpaşa, Arhavi ve Hopa’ya doğru yola koyulduk. 2018 yılının Mart ayında hizmete açılan 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olan Cankurtaran Tünelini kullanarak Murgul’dan yaklaşık 1 saat süren karayolu ile Kemalpaşa ilçesine ulaştık. Kemalpaşa, daha önceleri Hopa ilçesine bağlı bir belde iken 2017'de yayımlanan KHK ile Artvin’in 8. İlçesi oldu. Kemalpaşa’nın ilçe olması ile Gürcistan’a sınır ilçe unvanı da Hopa’dan Kemalpaşa’ya geçti.

Nüfusu 10 bin civarında

Tarih boyunca Makriyali adıyla bilinen Doğu Karadeniz’deki son ilçemiz Kemalpaşa, Cumhuriyetin ilanından sonra, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ‘ün adına atfen Kemal Paşa adını almıştır. Kemalpaşa, Hopa ilçe merkezine 14 km uzaklıkta olup, köyleri ile birlikte yaklaşık on bin nüfuslu bir yerleşim birimidir. Sahil kesiminde yer alması ve buradan geçen Sarp-Samsun transit karayolu ile diğer büyük yerleşim yerlerine ve Bağımsız Devletler Topluluğuna kara yolu ulaşımı, sağlanması itibarı ile ilçenin önemi bir kat daha artmıştır.

Her bahçede yeşil çay var

Kemalpaşa, mevcut yerleşim birimlerinin ilk merkezi olma fonksiyonu yüklendiğinden, sonuç olarak, eğitim-öğretim, sağlık, ticaret ve ulaşım aktiviteleri nüfusa göre oldukça gelişmiştir. Kemalpaşa’nın ana geçim kaynağını yaş yeşil çay yaprağı üretimi teşkil etmektedir. Bu tarımsal üretime paralel olarak, yöre için oldukça önemli ekonomik değere sahip Devlet Çay Fabrikası kurulmuştur. Çay yaprağı ile elde edilen gelir aileyi geçindirebilecek düzeyde değildir. Yerleşim, bölgenin coğrafi yapısı gereği çok dağınıktır. Bununla birlikte sahilde düz alanlar boyunca kentsel yerleşim belirgin bir farklılık göstermektedir.

2 buçuk km sahil şeridi

Kemalpaşa sahil şeridi deniz ve yat turizmine oldukça elverişli temiz ve uzun bir kıyıya sahiptir. Sarp Sınır kapısına 4 km gibi kısa bir mesafede bulunması ve Bağımsız Devletler Topluluğundan gelen turistlerin ilk uğrak yeri olması nedeniyle ticari ve turistik konumu daha da artırmaktadır. Kemalpaşa ilçesinde bizleri Kemalpaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ömer Yağcı karşıladı. İlçe hakkında bilgiler veren Yağcı, “Kemalpaşamız, 563 hektar alanda kurulmuş Sarp sınır kapısına 4 kilometre mesafede 2 Bin 500 metre uzunluğunda sahili olan ilçemizin güzelliğini ve temizliğini korumaya çalışıyoruz” dedi.

Sınırdan geçenlerin sayısı 20 bin civarında

Sınır kapısının ilçeye yakınlığının büyük katkısı bulunduğunu belirten Yağcı, “Batum Bağımsız Devletler Topluluğuna bağlı Gürcistan Sarp sınır kapısının ilçemize yakınlığı nedeniyle ithalat ve ihracat yoğun olarak yapılmaktadır. Sınırdan günlük geçen insan sayısı 20 Binleri aşmaktadır. Bu da ilçemizin hareketli olmasını sağlamaktadır. Türkiye’nin birçok yerinden esnaf arkadaşımız ticari faaliyetlerini sürdürüyor. Denizli, Kayseri, Bursa, Samsun’dan tekstil ürünleri getirilip buradan pazarlanıyor” diyerek tekstil ve ev ürünleri satıldığı irili ufaklı mağazaların olduğunu belirtti.

Kemalpaşa doğası ile var

Sözlerini sürdüren Yağcı, “Bir turistik otelimiz ve Kemalpaşa’nın girişinden çıkışına kadar buraya gelen misafirlerini ağırlayacağımız bizim için çok önemli olan nezih park, bahçe, lokanta ve işletmelerimiz var. İşletme sahiplerine de teşekkür ediyoruz. Bizlerin aynası oldular. Umarım bu ayna sizler tarafından da güzel görünmüştür. Bin 400’lü yıllardan bu yana tescilli bir kilise binamız var. Restorasyonunda sıkıntı olduğu için riskli kalıntı yapı halinde. Onun dışında kemer köprülerimiz var. Kemalpaşa her şeyden önce doğası ile var” dedi.

Her türlü bitkilerin yetiştirildiği organik bir şehir

Yağcı ilçeyi anlatmaya şöyle devam etti: “Kemalpaşa’nın neresine giderseniz gidin attığınız her adımda bir güzellik olduğunu hissedeceksiniz. Deniz, karasal iklim ve yukarıya çıktığınızda 10 Bin çeşit bitkinin bulunduğu yeşil alan, her türlü meyve ve sebzenin yetişebildiği organik bir şehiriz. Burayı turizm cenneti haline getireceğiz. İlçemizin her aşamasında taş üstüne taş koyan devlet büyüklerimize ve görev yapan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Hırçın Karadeniz burada hissedildi

KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, “Burası Batum’a 1-2 kilometre mesafede. Bize şu ana kadar tüm güzellikleri sunama başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Turizm Derneği Başkanı Soner Kılıç, “Hırçın Karadeniz’i bugün hissetmeye başladık. Karadeniz Bölgesi’nin Hopa, Artvin, Yusufeli gibi ilçelerini tanıtırken bizi ağırlayan dostlara teşekkür ediyoruz” dedi. Mikail Kalyoncu ise “Artvinimizin en hareketli ilçesindeyiz. Dış ve iç ticaretin çok yoğun olduğu Kemalpaşa’ya Türkiye’nin her yerinden gelenler var” dedi.

Kemalpaşa’da gezilecek yerler

Kemalpaşa’nın ünlü tırmanış rotası Zindane Kayalıkları ve Zindane Mağarası Offroad ve dağcılık kulüpleri ile doğa sporları kulüplerinin uğrak noktası haline gelmiştir. Doğa sporları için tercih edilen Kemalpaşa Köprücü Köyü, Zindane Mağarası, Gogula Part ve Cefuka Tepesi doğal güzellikleri ile göz doldurmaktadır. İlçede ayrıca doğa yürüyüşler için elverişli birçok arazi bulunuyor. Sınır ilçesi olan Kemalpaşa’da Gürcistan asıllı vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı dikkatleri çekiyor. Birçok alışveriş merkezindeki etiketlerde ürünler hem Türk Lirası hem de Gürcistan Larisi olarak fiyatlandırılıyor.

Nuri AKÇAHARMAN

(BİR SONRAKİ İLÇE HOPA VE ARHAVİ)