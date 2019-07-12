Muammer Dereli’nin öğrencileri tura çıktı

İzmit Muammer Dereli Fen Lisesi Öğrencileri yoğun bir eğitim öğretim yılının ardından halk oyunları ekibiyle uluslararası festivale çıktı. Söz konusu festival Makedonya’nın Ohrid şehrinde düzenlendi. Ülkemizi başarı ile temsil eden halkoyunları ekibi festival sonrası Avrupa’nın önemli şehirlerini; Floransa, Roma, Venedik, Paris, Frankfurt, Slovenya, Üsküp, Belgrad, Sofya, Budapeşte, Prag ve Selanik gibi tarihi-kültürel-sanatsal merkezlerini yakından görme fırsatını buldu. Öğrencilere halkoyunları ekibi hocası Şahin Öztaş, beden eğitimi öğretmeni Ramazan Aydın ve okul personeli Kazım Bozkurt eşlik etti.